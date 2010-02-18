Регионалы уже анонсировали день «похорон» коалиции

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН 2 марта объявит о прекращении деятельности коалиции, если не будут собраны подписи о ее существовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, это будет сделано в связи с тем, что отсутствует необходимое количество народных депутатов в составе коалиции. А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что таким образом «коалиция прекращает свое существование, и наступает месячный срок на формирование новой коалиции».

На вопрос журналистов, что будет, если В.ЛИТВИН не объявит о прекращении деятельности коалиции, А.ЕФРЕМОВ сказал: «Это будет нелогичное действие». «Если уже пошли по какой-то дороге, то останавливаться или сворачивать в сторону абсолютно нелогично», - подчеркнул он.

При этом депутат добавил, что такие действия не будут соответствовать регламенту Верховной Рады Украины, который принят как закон.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля председатель ВР Владимир ЛИТВИН попросил Совет коалиции на протяжении 10 дней предоставить все документы, которые подтверждают существование коалиции в парламенте, в частности 226 подписей народных депутатов.

По словам В.ЛИТВИНА, это необходимо сделать в связи со вступлением в силу Регламента ВР в качестве закона.

Как сказал спикер, если соответствующих документов не будет, то будет идти речь о формировании новой коалиции.