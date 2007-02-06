Ющенко внес кандидатуру главы СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины представление о назначении Виктора КОРОЛЯ председателем Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Представление главы государства внесено в парламент в соответствии с пунктом 14 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Справка УНИАН. В.КОРОЛЬ родился в 1948 году в Черновцах. Закончил Киевскую высшую школу МВД СССР (1982 год) и Академию МВД СССР (1982 год), юрист.

Генерал-лейтенант милиции, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, член фракции "Наша Украина", член Совета партии “Народный Союз Наша Украина”.

Был также депутатом ВР третьего и четвертого созывов.