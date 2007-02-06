Ющенко внес кандидатуру главы СБУ
Сообщение пресс-службы Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины представление о назначении Виктора КОРОЛЯ председателем Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Представление главы государства внесено в парламент в соответствии с пунктом 14 части первой статьи 106 Конституции Украины.
Справка УНИАН. В.КОРОЛЬ родился в 1948 году в Черновцах. Закончил Киевскую высшую школу МВД СССР (1982 год) и Академию МВД СССР (1982 год), юрист.
Генерал-лейтенант милиции, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, член фракции "Наша Украина", член Совета партии “Народный Союз Наша Украина”.
Был также депутатом ВР третьего и четвертого созывов.