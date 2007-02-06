Чорновил знает, что у Тимошенко хорошая память

Проведение местного референдума в Киеве по вопросам о недоверии столичной власти является „ошибочным путем, направленным на то, чтобы сделать себе пиар”, заявил УНИАН народный депутат, член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ.

Комментируя отказ в регистрации инициативным группам по проведению местного референдума в Киеве, он сказал: „Я проведу одну историческую параллель с июнем 2001 года. Тогда я впервые был в ссоре с Юлией ТИМОШЕНКО за одну элементарную вещь: тогда мы проводили одну очень важную оппозиционную акцию, но кому-то захотелось личного пиара. Юлия Владимировна взялась создавать инициативные группы для проведения референдума за недоверие Президенту с его отставкой. Все это закончилось большим пшиком. Потому что нельзя делать что-то такое, что имело бы лишь определенный кадровый характер и делалось под себя”.

По словам Т.ЧОРНОВИЛА, „все референдумы не будут иметь последствий по одной единственной причине - решение Конституционного Суда, в котором сказано: референдум, кроме тех пунктов, которые четко выписаны в Конституции, не может быть проведен по вопросам отставки лиц, которые избираются на свою должность общим открытым голосованием населения. Это - Президент, депутаты или городские председатели”.

„Я не хочу быть ничьим адвокатом, - добавил он, - но это уже было. Ю.ТИМОШЕНКО прекрасно помнит о решении Конституционного Суда. У нее хорошая память. Поэтому все, что она сейчас делает, свидетельствует о том, что она занимается исключительно пиаром, потому что знает, что юридических последствий этого не будет”.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля в Киеве было отказано в регистрации еще двум инициативным группам по проведению референдума по отставке мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и городского совета. Обе группы были созданы 21 января.

Ранее из-за несоответствия требованиям действующему законодательству документов было отказано в регистрации инициативной группе по проведению референдума о недоверии городской власти, которая была создана на собрании граждан 23 декабря 2006 г.

Инициативная группа, созданная 23 декабря, была сформирована на собрании, которое состоялось при поддержке политической партии «Велика Україна», общественного объединения «Голос общины Киева», общественных организаций «Киев-3000», «Комитет по противодействию коррупции и организованной преступности», объединений депутатов Киева «Рада», «Пора».

Кроме того, в Киеве создан еще ряд инициативных групп по проведению референдума о недоверии Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ и Киевскому городскому совету V созыва. В частности, при поддержке БЮТ создана группа, в состав которой вошли 210 человек; при поддержке партии "Реформы и порядок" создана инициативная группа из 216 человек, две инициативные группы - при поддержке партии "Яблуко" (одна – 178 человек, вторая – около 100) и еще одна - 127 киевлян - при поддержке “Нашей Украины”.