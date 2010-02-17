Охендовский: Тимошенко и Янукович потеряли свой статус

Проведение "третьего тура" выборов Президента Украины невозможно в связи с отсутствием кандидатов в Президенты, заявил сегодня журналистам член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, по закону о выборах Президента Украины проведение переголосования возможно только при наличии кандидатов, но избирательный процесс завершился в Украине 14 февраля, когда Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования.

М.ОХЕНДОВСКИЙ объяснил, что в 2004 году, когда был проведен т.н. "третий тур", ситуация была другой. На момент назначения Верховным Судом Украины переголосования второго тура избирательный процесс был не завершен, и кандидаты оставались в статусе кандидатов на пост Президента Украины.

По его словам, в 2004 году избирательный процесс завершался официальным обнародованием результатов выборов и провозглашением новоизбранного Президента в газетах «Голос України» и «Урядовий кур’єр». В настоящее время закон этого не требует, и поэтому после 14 февраля кандидаты утратили свой статус. Кроме того, отметил М.ОХЕНДОВСКИЙ, свой статус утратили международные наблюдатели, а избирательные комиссии завершат работу 1 марта, через две недели после окончания избирательного процесса, как это предусмотрено законом.

При этом М.ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что Юлия ТИМОШЕНКО может обжаловать действия ЦИК, но не как кандидат в Президенты, а как избиратель, пассивное право которого быть избранным нарушено.

Впрочем, по мнению М.ОХЕНДОВСКОГО, такой иск не имеет перспектив быть удовлетворенным. По его мнению, даже в случае установления недостоверности данных протоколов избирательных комиссий ЦИК может принять уточненный протокол.

«Каждый протокол соответствующей избирательной комиссии с голосами, отданными за того или другого кандидата, юридически не поставлен под сомнение (в иске Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН). Именно поэтому мы исходим из того, что протокол ЦИК в целом есть, остается и будет достоверным», - отметил М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Также он сообщил, что в ЦИК текст иска Ю.ТИМОШЕНКО еще не поступал.