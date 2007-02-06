Верховная Рада удовлетворила Тимошенко

Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит проект закона, которым запрещается отчуждать имущество НАК «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, данный проект закона является одним из тех, которые включены в повестку дня парламента на 6-9 февраля. В целом, за утверждение повестки дня ВР на текущую пленарную неделю проголосовали 408 из 437 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, в перечень законопроектов, которые ВР планирует рассмотреть на этой неделе, включены и те, на обсуждении которых настаивала фракция БЮТ, в частности, относительно установления экономически обоснованных тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также относительно внесения изменений в госбюджет на текущий год, которым предусматривается увеличить размер минимальной заработной платы и пенсий.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром депутаты БЮТ блокировали трибуну и президиум ВР, требуя внести в повестку дня законопроект относительно запрещения приватизации ГТС.