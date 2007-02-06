Чалый наступил на любимую мозоль Ющенко

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ прогнозирует сложный переговорный процесс, касающийся создания между Украиной и Европейским Союзом зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

По мнению А.ЧАЛОГО, переговоры о создании зоны свободной торговли будут даже сложнее и ответственнее, чем переговоры Украины о вступления в Всемирную торговую организацию.

«Бесспорно, они потребуют взаимодействия всех министерств, ведомств, представителей украинской промышленности, сельского хозяйства, украинского бизнеса, поскольку от положений этого соглашения будет многое зависеть что касается доступа на рынки Украины и ЕС», - сказал он.

Как считает А.ЧАЛЫЙ, если удастся подписать положение о зоне свободной торговли, а здесь, по его словам, Украина не будет изобретать велосипед, то есть все положения более-менее известны и применяются в соответствующих соглашениях, то на претворение в жизнь этих положений понадобится не менее 5 лет.

А.ЧАЛЫЙ отметил, что сегодня подписание нового соглашения между Украиной и ЕС является очень нужным, и даже если в соглашении не будет зафиксирована перспектива членства Украины в ЕС, принятие нового соглашения позволит активизировать отношения с Евросоюзом в отдельных сферах экономики, в том числе в энергетической сфере.