Богатырева: хватит играться с порохом без штанов

Фракция Партии регионов выступает категорически против принятия в каком-либо виде новой Конституции Украины, тем более путем плебисцита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на заседании Верховной Рады лидер фракции Раиса БОГАТЫРЁВА.

По ее словам, “это - угроза конституционной стабильности и еще большего, уже непреодолимого раскола общества». «Хватит играть порохом на горячей печи, да еще и без штанов», - призвала она.

Р.БОГАТЫРЁВА выразила готовность работать вместе с Президентом Украины «совместно в специальной конституционной комиссии».

По ее словам, в этой комиссии должна быть согласована концепция изменений к Конституции, которая позже будет закреплена в постановлении парламента. Потом, отметила Р.БОГАТЫРЁВА, должен быть разработан в специальной контрольной комиссии парламента законопроект изменений к Конституции, и его необходимо принять «в 450 голосов».

Она подчеркнула, что эти изменения должны быть приняты вместе с решением о моратории «на латание Основного Закона лет на 10, чтобы не превращать Конституцию в девушку, которую постоянно выдают замуж».

Р.БОГАТЫРЁВА считает, что необходимо наработать пакет законодательных инициатив о расширении «базы демократии», начать процесс дебюрократизации и передачи широких полномочий, прежде всего контрольных, украинскому обществу.

По ее словам, необходимо поставить цель и разделить «пожилых украинских сиамских близнецов – власть и бизнес».

Она отметила, что верит в украинскую оппозицию, которая «пройдет очищение от революционного зуда и станет действительно патриотическим отрядом в борьбе за демократию».