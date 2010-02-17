Каковы шансы Тимошенко отсудить "третий тур"

Учитывая нарушения, зафиксированные на президентских выборах 7 февраля, есть все основания ставить вопрос о проведении повторного голосования.

Такое мнение в комментарии высказал профессор Львовского национального университета имени И.Франко Владимир ГРИНЧАК, комментируя обжалование кандидатом на пост Президента Юлией ТИМОШЕНКО действий Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов.

«Ставить вопрос о так называемом третьем туре уместно, потому что есть определенные нарушения, и мы можем говорить о видоизменении волеизъявления населения Украины”, - сказал В.ГРИНЧАК. По его словам, “исходя из суверенного права, мы можем внутри государства выяснять все эти обстоятельства».

Законодатель считает, что «сам текст и юридическая техника иска отвечает всем критериям».

«Документ является целостным и внутренне согласованным. На данном этапе есть основания, по крайней мере, для инициации судебного процесса», - подчеркнул В.ГРИНЧАК.

При этом профессор подчеркнул, что в 2004 году судьи стали определенным эталоном, рассматривая обжалование результатов выборов, а сегодня не стоит ожидать со стороны правосудия такого же внимания. В.ГРИНЧАК оценил перспективы удовлетворения исковых требований Ю.ТИМОШЕНКО по проведению повторного голосования как «50 на 50».

В свою очередь доктор юридических наук, профессор Львовского национального университета имени И.Франко Оксана ГРИЩУК отметила, что юристы, составлявшие иск, являются признанными специалистами в Украине, поэтому нет оснований подвергать сомнению профессиональность иска.

«Не буду комментировать политическую составляющую, а лишь отмечу, что в нынешней ситуации, с юридической точки зрения, сделано все возможное», - заявила О.ГРИЩУК.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Ю.ТИМОШЕНКО подала в ВАСУ иск с требованием отменить протокол Центральной избирательной комиссии по результатам президентских выборов. Вместе с исковым заявлением в ВАСУ поданы 9 томов материалов дела, которые, по ее мнению, доказывают фальсификацию выборов.

В иске, в частности, есть требование обязать ЦИК назначить повторное голосование по выборам Президента на третье воскресенье после дня вступления в действие решения суда.

Сегодня, 17 февраля, ВАСУ приостановил действие решения ЦИК об установлении результатов выборов и избрании Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины до окончания рассмотрения данного административного дела.