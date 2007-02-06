Кинах считает, что НУ и БЮТ не договорились, а доторговались

Лидер Партии промышленников и предпринимателей Украины, которая входит в блок “Наша Украина”, председатель парламентского Комитета по вопросам безопасности и обороны Анатолий КИНАХ считает, что заявление фракций Блока Юлии Тимошенко и “Наша Украина” о совместной оппозиционной деятельности в парламенте является результатом политических торгов.

Об этом А.КИНАХ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Заявление, к сожалению, сформировано на основе такой торговли”, - отметил А.КИНАХ.

В то же время он отметил, что выступает за то, чтобы “оппозиционные силы усиливали свое сотрудничество”. “Но я категорически против того, чтобы оно превращалась в политические торги”, - подчеркнул А.КИНАХ, отметив, что, как правило, предметом этих политических торгов являются вопросы, “влияющие на состояние государства”, что недопустимо.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля вечером председатель фракции "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подписали заявление о совместной оппозиционной деятельности в Верховной Раде пятого созыва.

Сегодня, 6 февраля, ряд членов фракции «Наша Украина» заявили, что фракция не принимала решение относительно подписания заявления с БЮТ.