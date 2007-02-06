В БЮТ Нашу Украину делят на 2 группы

Виталий Чепинога

Утверждение некоторых членов фракции “Наша Украина” о том, что совместное заявление БЮТ и “Нашей Украины” об оппозиционной деятельности в парламенте было подписано лидером фракции Вячеславом КИРИЛЕНКО без поддержки членов фракции, не соответствует действительности.

Об этом заявил корреспонденту УНИАН народный депутат, член фракции БЮТ Виталий ЧЕПИНОГА.

По его словам, на совместных совещаниях бютовцев и “нашеукраинцев”, где обсуждались необходимость заключения и принципы этой декларации, кроме В.КИРИЛЕНКО, присутствовали другие представители фракции “Наша Украина”, в частности, Анатолий КИНАХ, Роман ЗВАРИЧ, Анатолий МАТВИЕНКО (БЮТ, по словам В.ЧЕПИНОГИ, представляли Юлия ТИМОШЕНКО, Александр ТУРЧИНОВ, Николай ТОМЕНКО, Иосиф ВИНСКИЙ, Игорь ГРЫНИВ), и заявление, подписанное В.КИРИЛЕНКО, было согласовано перед подписанием.

Споры и дискуссии, которые разгорелись после подписания декларации, по мнению В.ЧЕПИНОГИ свидетельствуют о том, что в “Нашей Украине” есть группа политиков, которые понимают необходимость объединения усилий демократическими силами и готовы уступить личные амбиции и интересы ради страны, и есть те, кто “сами не знают, чего они хотят”, или для кого такие интересы и амбиции являются доминирующими.

“Мы будем работать в первую очередь с первыми, но надеемся, не потеряна надежда и на последних”, - сказал В.ЧЕПИНОГА.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля вечером председатель фракции "Наша Украина" В.КИРИЛЕНКО и лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО подписали заявление о совместной оппозиционной деятельности в Верховной Раде пятого созыва.

Как отмечается в документе, в частности, БЮТ и "Наша Украина" выражают готовность:

совместно работать над новой редакцией Конституции Украины и инициировать отмену несбалансированных конституционных изменений;

внедрить императивный мандат для депутатов всех уровней на период формирования демократической политической системы, становления цивилизованных политических традиций и прекращения коррупционного разложения местной и центральной властей;

добиваться проведения досрочных парламентских выборов и выборов депутатов местных советов;

совместно проработать и конституционно закрепить статус местного самоуправления, в соответствии с европейскими традициями, усилив полномочия местного самоуправления и предусмотрев это в новой редакции Конституции, в связи с чем не поддерживать законопроект №3207-1 в существующей редакции;

поддержать принятие согласованного законопроекта «О парламентской оппозиции»;

совместно разработать пакет законопроектов относительно повышения уровня минимальной заработной платы, улучшения услуг здравоохранения и других социальных гарантий;

обеспечить сотрудничество фракций Блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины» в местных советах;

представлять консолидированную позицию перед международным сообществом;

совместно согласовывать и поддерживать кадровые предложения, которые вносятся на рассмотрение Верховной Рады

БЮТ и "Наша Украина" заявляют также, что никогда не поддержат принятия изменений в Конституцию, разрушающих систему государственного управления, ставящих под угрозу территориальную целостность страны, деформирующих систему исполнительной власти или ограничивающих Конституционные полномочия Президента Украины.

Кроме того, эти политические силы не намерены поддерживать принятие и преодоление вето Президента Украины на предложенный «антикризисной» коалицией законопроекты об основах внешней и внутренней политики, о Президенте, Совете национальной безопасности и обороны, о Конституционном Суде, о нормативно-правовых актах, о местных государственных администрациях.

Сегодня ряд членов фракции «Наша Украина» заявили, что фракция не принимала решения о подписании заявления с БЮТ.