В БЮТ Нашу Украину делят на 2 группы
Часть нардепов "сами не знают, чего хотят"
|Виталий Чепинога
Об этом заявил корреспонденту УНИАН народный депутат, член фракции БЮТ Виталий ЧЕПИНОГА.
По его словам, на совместных совещаниях бютовцев и “нашеукраинцев”, где обсуждались необходимость заключения и принципы этой декларации, кроме В.КИРИЛЕНКО, присутствовали другие представители фракции “Наша Украина”, в частности, Анатолий КИНАХ, Роман ЗВАРИЧ, Анатолий МАТВИЕНКО (БЮТ, по словам В.ЧЕПИНОГИ, представляли Юлия ТИМОШЕНКО, Александр ТУРЧИНОВ, Николай ТОМЕНКО, Иосиф ВИНСКИЙ, Игорь ГРЫНИВ), и заявление, подписанное В.КИРИЛЕНКО, было согласовано перед подписанием.
Споры и дискуссии, которые разгорелись после подписания декларации, по мнению В.ЧЕПИНОГИ свидетельствуют о том, что в “Нашей Украине” есть группа политиков, которые понимают необходимость объединения усилий демократическими силами и готовы уступить личные амбиции и интересы ради страны, и есть те, кто “сами не знают, чего они хотят”, или для кого такие интересы и амбиции являются доминирующими.
“Мы будем работать в первую очередь с первыми, но надеемся, не потеряна надежда и на последних”, - сказал В.ЧЕПИНОГА.
Как сообщал УНИАН, 5 февраля вечером председатель фракции "Наша Украина" В.КИРИЛЕНКО и лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО подписали заявление о совместной оппозиционной деятельности в Верховной Раде пятого созыва.
Как отмечается в документе, в частности, БЮТ и "Наша Украина" выражают готовность:
совместно работать над новой редакцией Конституции Украины и инициировать отмену несбалансированных конституционных изменений;
внедрить императивный мандат для депутатов всех уровней на период формирования демократической политической системы, становления цивилизованных политических традиций и прекращения коррупционного разложения местной и центральной властей;
добиваться проведения досрочных парламентских выборов и выборов депутатов местных советов;
совместно проработать и конституционно закрепить статус местного самоуправления, в соответствии с европейскими традициями, усилив полномочия местного самоуправления и предусмотрев это в новой редакции Конституции, в связи с чем не поддерживать законопроект №3207-1 в существующей редакции;
поддержать принятие согласованного законопроекта «О парламентской оппозиции»;
совместно разработать пакет законопроектов относительно повышения уровня минимальной заработной платы, улучшения услуг здравоохранения и других социальных гарантий;
обеспечить сотрудничество фракций Блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины» в местных советах;
представлять консолидированную позицию перед международным сообществом;
совместно согласовывать и поддерживать кадровые предложения, которые вносятся на рассмотрение Верховной Рады
БЮТ и "Наша Украина" заявляют также, что никогда не поддержат принятия изменений в Конституцию, разрушающих систему государственного управления, ставящих под угрозу территориальную целостность страны, деформирующих систему исполнительной власти или ограничивающих Конституционные полномочия Президента Украины.
Кроме того, эти политические силы не намерены поддерживать принятие и преодоление вето Президента Украины на предложенный «антикризисной» коалицией законопроекты об основах внешней и внутренней политики, о Президенте, Совете национальной безопасности и обороны, о Конституционном Суде, о нормативно-правовых актах, о местных государственных администрациях.
Сегодня ряд членов фракции «Наша Украина» заявили, что фракция не принимала решения о подписании заявления с БЮТ.