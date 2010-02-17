Тимошенко просит запретить инаугурацию Януковича

12:41, 17 февраля 2010
Политика
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Премьер обратилась в суд

Юлия ТимошенкоПремьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась с ходатайством в Высший административный суд Украины с просьбой запретить проведение инаугурации Виктора ЯНУКОВИЧА в качестве Президента до рассмотрения ее жалобы относительно выборов по существу.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в избирательном штабе БЮТ.

Данное ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО должно быть рассмотрено до начала рассмотрения жалобы относительно результатов выборов, в частности, сегодня.

 

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