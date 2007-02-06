Мороз открыл третью сессию Верховной Рады V созыва

Третья сессия Верховной Рады V созыва открыта.

Как передает корреспондент УНИАН, сессию открыл председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

В начале работы третьей сессии Верховной Рады Украины пятого созыва минутой молчания народные депутаты отметили память своего коллеги, члена фракции Партии регионов Евгения Кушнарева.

Во время открытия председатель ВР отметил, что на сессионном заседании присутствует «Виктор Андреевич». Однако после гула в зале, поскольку Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО нет в зале, А.МОРОЗ извинился. В частности, ссылаясь на документ, который был перед ним, председатель ВР отметил: «Простите, это так написано».

Он также объявил о том, что на сессии парламента присутствует премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и весь состав Кабинета Министров, а также руководители судебной ветви власти, генпрокурор Украины, председатель НБУ, председатель ЦИК, а также руководство Автономной Республики Крым и областных госадминистраций.

Когда А.МОРОЗ называл, в частности, председателя НБУ и некоторых других руководителей властных структур, в зале были возгласы «Его нет!».

Потом прозвучал гимн в исполненные хора им. Веревки.

Сейчас А.МОРОЗ выступает с докладом на сессии.