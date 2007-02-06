У Гриценко нет иллюзий в отношении Мороза

«Когда Мороз будет позволять себе делать по адресу Минобороны или моему лично публичные заявления - обидные, некомпетентные или просто лоббистские, моей реакцией будет жесткая публичная реакция.» Об этом заявил в эксклюзивном интервью еженедельнику "Главред" министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Одним из оснований для таких слов министра было недавнее заявление Председателя Верховной Рады о том, что передислокация института сухопутных войск из Одессы во Львов предопределена «чьими-то претензиями на землю в Одессе».

Анатолий Гриценко отметил также, что «Мороза и его заявления воспринимает адекватно». «Был период, когда я уважал Александра Александровича, анализировал его заявления, видел в нем перспективного, порядочного политика», - сказал Анатолий Гриценко, сознавшись даже, что «голосовал за Мороза на президентских выборах 1999 года. И в 2002-ом на парламентских выборах я отдал свой голос за Социалистическую партию». Впрочем, - подчеркнул министр обороны -«с тех пор много воды утекло. Очень изменился лидер СПУ, иллюзий больше нет».