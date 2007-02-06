Тройка ЕС предлагает Украине подождать месяц-другой

Переговоры относительно заключения нового базового договора между Украиной и Европейским Союзом могут начаться в феврале или марте этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР сегодня в Киеве во время встречи Украина-Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Ф.-В.ШТАЙНМАЙЕР отметил, что сегодня происходит презентация этих переговоров, а на рабочем уровне они начнутся немного позже.

По его словам, Евросоюз готов начать переговоры о заключении нового базового договора с Украиной.

В свою очередь В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодняшние встречи в Киеве означают начало переговоров о формировании нового соглашения между Украиной и ЕС. Президент Украины подчеркнул, что все шаги, которые предпринимало наше государство за последние два года, в значительной мере были посвящены этому событию.

Он отметил, что за эти два года было сделано много, в том числе и относительно выполнения действующего соглашения с ЕС. Президент выразил удовлетворение тем, что это соглашение хорошо выполняется, а также теми действиями, которые происходят между Украиной и ЕС в рамках выполнения этого соглашения.

В то же время В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что наступило время, возникла необходимость еще больше интенсифицировать диалог, в том числе относительно ассоциированного членства Украины в ЕС и экономической интеграции.

По словам Президента, в этой сфере также происходят многие события, в том числе работа относительно присоединения украинской энергетической системы к европейской. Происходит сближение в социальной и гуманитарной сферах.

Говоря о высоком уровне сотрудничества, В.ЮЩЕНКО также выразил удовлетворение результатами переговоров о либерализации визового режима и подписании соглашения о реадмисии.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, во время встречи стороны планируют обменяться мнениями о начале переговоров по заключению нового базового договора между Украиной и ЕС, в частности, в контексте позиции Украины относительно директив Европейской комиссии на переговоры, формата и положений нового базового договора, создании зоны свободной торговли Украина-ЕС и тому подобное.

Во встрече также принимает участие государственный секретарь по европейским делам МИД Португалии Мануэль Лобо АНТУНЕШ.