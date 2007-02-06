Наша Украина хочет, чтобы Тимошенко на чем-то поклялась

Во фракции «Наша Украина» есть понимание о необходимости сотрудничества с БЮТ, но дискутируется вопрос, насколько можно доверять БЮТ.

Об этом сказала в интервью УНИАН член фракции «Наша Украина» Ксения ЛЯПИНА.

Она отметила, что сейчас обсуждается вопрос, в каком формате может быть это сотрудничество.

По словам К.ЛЯПИНОЙ, должна быть «какая-то форма обязательств партнеров» либо через подписание меморандума, соглашения, или какого-то другого документа.

По ее словам, за предыдущий период было много недоверия. Она отметила, что была со стороны БЮТ и измена, когда состоялось голосование за закон о Кабинете Министров.

В связи с этим, как сказала член фракции “Наша Украина”, теперь необходимо, чтобы было восстановлено доверие друг к другу. Речь идет о том, «на чем они могут поклясться, что не будут предавать больше», сказала К.ЛЯПИНА, улыбнувшись при этом.

Как сообщал УНИАН, вечером 5 февраля “Наша Украина” и БЮТ подписали заявление о совместной оппозиционной деятельности в Верховной Раде

Как отмечается в документе, эти политические силы намерены совместно отстаивать идеалы и ценности, завоеванные в борьбе украинским народом в 2004 году - свободу, демократию, национальное единство, преодоление коррупции, справедливую социальную политику.

БЮТ и "Наша Украина" выражают готовность: совместно работать над новой редакцией Конституции Украины и инициировать отмену несбалансированных конституционных изменений; ввести императивный мандат для депутатов всех уровней; добиваться проведения досрочных парламентских выборов и выборов депутатов местных советов; поддержать принятие согласованного законопроекта «О парламентской оппозиции» и другое.