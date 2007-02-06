В Нашей Украине зреет буря?

Часть фракции "Наша Украина" не поддерживает решения лидера фракции Вячеслава Кириленко относительно общей оппозиционной деятельности в парламенте.

Об этом в кулуарах парламента заявил нашеукраинец Павел Жебривский.

"Кириленко подписал заявление без решения фракции. Сегодня во время заседания фракции подпись Кириленко обсуждали, но к общему мнению не пришли", - сказал Жебривский.

По его словам, в заявлении, подписанном Кириленко, есть ряд пунктов, которые не могут быть поддержаны "Нашей Украиной".

По словам Жебривского, речь идет об императивном мандате, положении о досрочных выборах и законе об оппозиции.

"В таком ракурсе лично я общие действия с БЮТ вести не буду", - подчеркнул Жебривский.

Отвечая на вопрос, кто еще из членов фракции придерживается такой же позиции, Жебривский ответил:

"Таких депутатов много. Это и Беспалый, Матвиенко, Кинах, Головатый и прочие".

Вместе с тем Жебривський сказал, что пока у фракции нет плана, как действовать дальше в такой ситуации.

"Украинская правда"