Тимошенко подталкивает Ющенко к роспуску парламента
10:37, 06 февраля 2007Политика
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БЮТ обратился в КС
Блок Юлии Тимошенко подал в Конституционный Суд представление относительно легитимности правительства и коалиции.
"Сегодня наша политическая сила направила представление в Конституционный Суд, цель которого - получить разъяснения: легитимно ли сегодня правительство, легитимна ли коалиция, имеет ли Президент право досрочно распускать парламент", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
По словам лидера БЮТ, все основания для роспуска Верховной Рады предусмотрены Конституцией Украины. Как напомнила Ю.ТИМОШЕНКО, парламент, согласно законодательству, распускается, если в течение 30 дней не создана коалиция, и 60 дней не сформировано легитимное правительство.
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