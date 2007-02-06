Тимошенко подталкивает Ющенко к роспуску парламента

Блок Юлии Тимошенко подал в Конституционный Суд представление относительно легитимности правительства и коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО вчера вечером в программе «Эпицентр” на телеканале „1+1”.

"Сегодня наша политическая сила направила представление в Конституционный Суд, цель которого - получить разъяснения: легитимно ли сегодня правительство, легитимна ли коалиция, имеет ли Президент право досрочно распускать парламент", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера БЮТ, все основания для роспуска Верховной Рады предусмотрены Конституцией Украины. Как напомнила Ю.ТИМОШЕНКО, парламент, согласно законодательству, распускается, если в течение 30 дней не создана коалиция, и 60 дней не сформировано легитимное правительство.