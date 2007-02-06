БЮТ заблокировал парламент
10:09, 06 февраля 2007Политика
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Коалиция не видит оснований
Фракция БЮТ блокирует трибуну парламента и президиум, требуя рассмотрения и принятия в целом законопроекта, которым запрещаются какие-либо манипуляции с собственностью газотранспортной системы.
|Юрий Мирошниченко
В то же время он отметил, что на сегодняшний день уже действуют законы, которые запрещают такую приватизацию.
Ю.МИРОШНИЧЕНКО считает, что нет никаких оснований для блокирования трибуны парламента.
Как сообщал УНИАН, вчера в программе «Эпицентр» канала «Студия 1+1» Юлия ТИМОШЕНКО заявила, «мы (фракция БЮТ) не дадим голосовать ни одного документа в парламенте, мы не дадим провести ни одного вопроса, даже открытие сессии, пока не будет проголосован этот закон» (о запрещении приватизации ГТС).
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