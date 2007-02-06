БЮТ заблокировал парламент

Фракция БЮТ блокирует трибуну парламента и президиум, требуя рассмотрения и принятия в целом законопроекта, которым запрещаются какие-либо манипуляции с собственностью газотранспортной системы.

Юрий Мирошниченко

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов) в интервью журналистам сообщил, что парламентская коалиция готова поддержать законопроекты, которые касаются запрещения приватизации газотранспортной системы Украины.

В то же время он отметил, что на сегодняшний день уже действуют законы, которые запрещают такую приватизацию.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО считает, что нет никаких оснований для блокирования трибуны парламента.

Как сообщал УНИАН, вчера в программе «Эпицентр» канала «Студия 1+1» Юлия ТИМОШЕНКО заявила, «мы (фракция БЮТ) не дадим голосовать ни одного документа в парламенте, мы не дадим провести ни одного вопроса, даже открытие сессии, пока не будет проголосован этот закон» (о запрещении приватизации ГТС).