Тимошенко пошутила про Огрызко

БЮТ поддержит предложенную Президентом кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в программе «Эпицентр» на телеканале «1+1».

По ее словам, внесение кандидатуры на должность министра иностранных дел является конституционным правом Президента. «И если это будет ОГРЫЗКО, то наша политическая сила поддержит ОГРЫЗКО, тем более что все же немножечко фамилия символизирует то, что осталось от полномочий Президента», - отметила она.

По убеждению лидера БЮТ, никто не имеет права отрицать конституционные права Президента назначать министра иностранных дел.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что с уважением относится к В.ОГРЫЗКО, и, возможно, ее шутка по поводу его фамилии была неуместной.