Наша Украина и БЮТ ”в процессе переговоров”
Вероятность завтрашнего подписания отодвигается
Заместитель председателя фракции “Наша Украина” Вячеслав КОВАЛЬ не исключает, что в ближайшее время БЮТ и “Наша Украина” могут подписать соглашение о создании объединенной оппозиции.
Об этом он заявил сегодня в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН.
“Я не исключаю, что это соглашение может быть подписано в ближайшие дни, в частности, на этой неделе”, - сказал В.КОВАЛЬ.
При этом он отметил, что обе политические силы находятся в процессе переговоров. В.КОВАЛЬ также отметил, что планируется последующая координация действий “Нашей Украины” и БЮТ.
“Надеюсь, что мы сделаем невозможной полную узурпацию власти так называемой антикризисной коалицией и обеспечим демократическое развитие Украины”, - сказал народный депутат.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде Украины состоялось общее заседание фракций «Наша Украина» и БЮТ по вопросам возможного сотрудничества.
Народный депутат, член фракции «Наша Украина» Павел ЖЕБРИВСКИЙ заявил, что документ о координации действий фракций «Наша Украина» и БЮТ в парламенте может быть подписан завтра.