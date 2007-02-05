Наша Украина и БЮТ ”в процессе переговоров”

Заместитель председателя фракции “Наша Украина” Вячеслав КОВАЛЬ не исключает, что в ближайшее время БЮТ и “Наша Украина” могут подписать соглашение о создании объединенной оппозиции.

Об этом он заявил сегодня в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН.

“Я не исключаю, что это соглашение может быть подписано в ближайшие дни, в частности, на этой неделе”, - сказал В.КОВАЛЬ.

При этом он отметил, что обе политические силы находятся в процессе переговоров. В.КОВАЛЬ также отметил, что планируется последующая координация действий “Нашей Украины” и БЮТ.

“Надеюсь, что мы сделаем невозможной полную узурпацию власти так называемой антикризисной коалицией и обеспечим демократическое развитие Украины”, - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде Украины состоялось общее заседание фракций «Наша Украина» и БЮТ по вопросам возможного сотрудничества.

Народный депутат, член фракции «Наша Украина» Павел ЖЕБРИВСКИЙ заявил, что документ о координации действий фракций «Наша Украина» и БЮТ в парламенте может быть подписан завтра.