После митинга в Сумах Луценко пошёл в областную администрацию

Глава Сумской облгосадминистрации Павел КАЧУР называет гражданское движение «Народная оппозиция» Юрия ЛУЦЕНКО «индикатором» общества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на своей первой пресс-конференции в должности руководителя Сумской ОГА.

Отвечая на вопрос УНИАН об отношении П.КАЧУРА к проведенному в Суммах 25 января 18-тысячного митинга сторонников «Народной оппозиции», глава облгосадминистрации ответил: «Я думаю, что это неординарная ситуация, когда по инициативе одного человека зарождается общественное движение. Это первый индикатор, что в обществе существуют скрытые нерешенные проблемы. Это сигнал политикам: друзья, недорабатываете!».

При этом П.КАЧУР отметил, что хорошо относится к самому лидеру «Народной оппозиции». «Я с уважением отношусь к Юрию ЛУЦЕНКО. И как к своему бывшему коллеге по правительству, и как к политическому деятелю», - подчеркнул председатель Сумской ОГА.

П.КАЧУР также рассказал, что после выступления на многотысячном митинге в Суммах Ю.ЛУЦЕНКО имел с ним встречу. «Мы обсудили широкий круг вопросов. Но главное – это вопрос сокрытия общественных конфликтов в стране», - сказал руководитель Сумской области.