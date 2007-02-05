Ющенко: что не так с выполнением Универсала

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует создание рабочей группы по подготовке проведения 25 февраля национального круглого стола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге для прессы.

В.ЮЩЕНКО отметил, что до 15 февраля нужно сформировать рабочую группу, в которую будут входить представители правительства, Верховной Рады, Секретариата Президента и представители различных общественных объединений. Эта группа на протяжении 3-4 дней должна согласовать структуру и процедуру проведения круглого стола и «ориентировочно где-то в районе 22-25 февраля выйти с инициативой возможности проведения круглого стола», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, лучшей темой для круглого стола была бы тема выполнения положений Универсала национального единства, а также вопросы проведения конституционной реформы.

Перед этим В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня ни одна из позиций Универсала не выполняется. Как пример, он навел вопрос по рынку продажи земли. По его словам, несмотря на то, что в Универсале говорилось о его внедрении, парламент продлил мораторий. Это касается также и закона о Кабинете Министров, который в соответствии с Универсалом должен разрабатываться совместно. Это же касается языковых вопросов, а также евроинтеграционных. В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина упустила полгода относительно вступления в ВТО и тому подобное. «Это не та демонстрация сигналов, которые требует украинское общество, мир, это вообще не поддержка демократии», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что власть, политические силы могут объединять только общие цели, а он пока еще не видит взаимопонимания политических сил вокруг общенациональных интересов.

Как сообщал УНИАН, 10 января Президент В.ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ договорились о проведении в Украине 14 февраля круглого стола по подготовке "дорожной карты" выполнения Универсала национального единства.

В то же время 29 января Президент выдвинул ряд условий для проведения национального круглого стола. В частности, он отметил необходимость согласования позиций по закону о Кабинете Министров, отказа от отмены должности секретаря СНБО, инициативы относительно закона о Президенте Украины и нового закона об основах внешней и внутренней политики.

Между тем В.ЯНУКОВИЧ 1 февраля заявил, что определится относительно своего участия в национальном круглом столе после получения официальных предложений. «Мы еще не обсуждали вопрос проведения круглого стола. После того, как поступят официальные предложения и условия этого круглого стола, мы их обсудим в соответствующем политическом кругу, скорее всего, в коалиции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.