Тимошенко таки отловила Ющенко
18:52, 05 февраля 2007Политика
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Встреча прошла “в теплой атмосфере”
Сегодня на встрече Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обсудили актуальные вопросы развития государства.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, встреча прошла “в теплой атмосфере”.
Как отметили в пресс-службе блока, среди прочего В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО обсудили вопрос недопустимости передачи украинской газотранспортной системы (ГТС) другой стороне, а также вопрос необоснованного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
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