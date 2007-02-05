Тимошенко таки отловила Ющенко

Сегодня на встрече Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обсудили актуальные вопросы развития государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, встреча прошла “в теплой атмосфере”.

Как отметили в пресс-службе блока, среди прочего В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО обсудили вопрос недопустимости передачи украинской газотранспортной системы (ГТС) другой стороне, а также вопрос необоснованного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.