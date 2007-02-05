Состоится пресс-конференция участников заседания “Украина –Тройка ЕС”

6 февраля в Киеве в рамках политического диалога Украина – ЕС во время председательства Германии в Европейском Союзе состоится очередное заседание Украина – Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел. Пресс-служба МИД проводит аккредитацию на мероприятия МИД, которая заканчивается в 10-00 6 февраля. Телефоны: 238-17-18, 238-15-29. В программе:

9-20 - прибытие участников заседания „Украина – Тройка ЕС” в МА “Борисполь”. Участие прессы не предусмотрено;

- прием Президентом Украины В.Ющенко Ф.-В.Штайнмайера и Х.Соланы в рамках заседания “Украина – Тройка ЕС”. Аккредитация в Пресс-службе Президента Украины;

- прием Премьер-министром Украины В.Януковичем Ф.-В.Штайнмайера и Х.Соланы в рамках заседания “Украина –Тройка ЕС”. Аккредитация в Пресс-службе КМУ;

12-00 - заседание “Украина –Тройка ЕС” (Дипломатическая академия Украины, ул. Большая Житомирская,2). В начале заседания предусматривается протокольная фото- и видео съемка. Пул на освещение формирует Пресс-служба МИД Украины;

14-45 - пресс-конференция участников заседания “Украина –Тройка ЕС” (отель „Национальный”, ул.Липская,5). Пул на освещение формирует Пресс-служба МИД Украины

- вылет Ф.-В.Штайнмайера спецсамолетом в г.Берлин. Участие прессы не предусмотрено.