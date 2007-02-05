Янукович успокоил: никому и ничего он не отдаст

Украинская газотранспортная система была и остается в государственной собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания правительственного комитета по вопросам правовой политики, обороны, международного сотрудничества и европейской интеграции заявил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Сейчас я слышу вопрос, что украинская газотранспортная система находится в поле зрения обсуждения Правительством этого вопроса, например, с Россией. Потому я еще раз хочу подтвердить, что украинская газотранспортная система остается в собственности Украины, в государственной собственности, и она не подлежит любым изменениям. Я неоднократно делал такие заявления, говорили об этом члены правительства. Это также наш приоритет, приоритет нашей политики», – сказал премьер.

При этом он отметил, что цена на энергоносители для правительства является «ключевым вопросом» внутренней политики, а спекуляции политиков вокруг этой темы наносят вред Украине на международном уровне.

«Мы хорошо понимаем, что ценовая политика государства на внутреннем рынке - это не только вопрос экономики, но и социальной политики нашей страны, потому что от этого зависят и тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство, от этого зависит плата населения за отопление. Потому эта работа требует еще большей концентрации усилий всех ветвей власти вокруг решения этих вопросов. И я хотел бы сказать, что любая спекуляция со стороны политических сил вокруг этих вопросов приносит стране только вред», – сказал он.

В. ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос транзита энергоносителей через территорию Украины должен стать предметом обсуждения на уровне Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин. При этом премьер подчеркнул, что обсуждение этих вопросов должно быть максимально прозрачным. Более того, отметил премьер, в случае необходимости данный вопрос должен обсуждаться также в парламенте и получить соответствующую «политическую оценку».