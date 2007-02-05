Богатырева напишет несколько слов на знамени

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА вынесет на рассмотрение текущей сессии Верховной Рады новую редакцию Закона „О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях”.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь фракции Партии регионов Людмила ХАРИВ со ссылкой на Р.БОГАТЫРЕВУ.

“Настоящий документ, фактически, является социальным кодексом, поскольку впервые очерчивает в одном нормативно-правовом акте всю систему социальной защиты, внедряет и регулирует такое понятие как „социальная защита”, – сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, согласно новой редакцией закона предлагается обеспечить социальную защиту в случае наступления негативных последствий от социальных рисков, таких как потеря работоспособности, безработицы, старость или потеря кормильца.

“Нововведение поможет многим украинским семьям реализовать свое конституционное право на достаточный жизненный уровень, а не ограничивать людей унизительным прожиточным минимумом, которого часто не хватает на жизнь”, - отметила руководитель фракции Партии регионов.

Р.БОГАТЫРЕВА убеждена, что законопроект поможет эффективно выполнять прямую конституционную норму относительно права на обеспечение достаточного жизненного уровня каждого гражданина, получая материальный вид помощи вместе с социальными услугами.

“Безусловно, данный закон должен стать своеобразным прорывом в сфере социальных реформ, запланированных правительством Януковича. Его главное задача – приблизить социальные стандарты жизни украинцев к уровню развитых стран, поставить главным условием экономического прогресса качество жизни людей. Данным законом еще раз подтверждается главный программный тезис антикризисной коалиции: реформа власти должна происходить исключительно с целью повышения социальных стандартов жизни украинского народа и создания гарантий государством для самодостаточного и солидарного прагматизма, который я как политик, выписываю на знамени борьбы за сильную Украину”, – цитирует слова координатора парламентского большинства Л.ХАРИВ.