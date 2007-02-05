Янукович заверяет, что скоро власть поделят

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что в ближайшее время завершится распределение полномочий между всеми ветвями власти

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время заседания Правительственного комитета по вопросам правовой политики, обороны, международного сотрудничества и европейской интеграции.

“В ближайшее время будут окончательно закреплены все полномочия и главное - ответственность всех ветвей власти. В том числе и института Президента. Никто не будет зариться на эти полномочия. В то же время, я считаю, что мы должны закрепить статус оппозиции”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства подчеркнул, что ближайшие выборы состоятся через три года. “Некоторые политические силы свели Конституцию к уровню фактически предвыборной технологии, благодаря которой они хотят найти дополнительные голоса. Но сегодня, во-первых, выборов нет, они будут только через три года. Во-вторых, обществу и власти нужна стабильность для того, чтобы иметь возможность спокойно жить и работать”, - добавил он.

“Подобный подход к Конституции, прежде всего, унижает сам Основной Закон. Создается такое впечатление, что некоторые политики пытаются подстроить страну под себя. Этого нельзя допустить. Я считаю, что партии, которые спекулируют на собственных эксклюзивных проектах, играют в опасную игру”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр считает, что Конституция должна быть “священной”. “С ней нельзя так вести себя. Если речь идет о совершенствовании или продолжении конституционной реформы – этот процесс необходимо проводить в парламенте в соответствии с украинским законодательством. И я считаю, что мы должны в ближайшее время инициировать создание такой специальной комиссии, в которую войдут представители всех ветвей власти. Этот процесс необходимо проводить в парламенте, и заканчивать заниматься любительством”, - отметил он.