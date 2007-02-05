Ющенко перебежит дорогу Нашей Украине?

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК прогнозирует, что на закон, которым вводится императивный мандат для депутатов местных советов, будет наложено вето Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАРТЫНЮК сказал в интервью журналистам.

«Больше предположений», что будет наложено вето Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, сказал А.МАРТЫНЮК. При этом он не исключил, что фракция «Наша Украина” может убедить Президента не накладывать вето на данный закон.

По его словам, во время консультаций, которые проходили в последний день прошлой сессии парламента, представители «Нашей Украины» откровенно давали понять, что «готовы поддержать закон об императивном мандате, поскольку он также отвечает их стремлениям и виденьям”. А.МАРТЫНЮК также отметил, что поскольку Президент является почетным председателем «Нашей Украины», то возможно «они убедят его, что не надо ветировать данный закон».

А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что в любом случае этот вопрос «на повестке дня не стоит и стоять не будет». Он считает, что на этой пленарной неделе данный вопрос рассматриваться не будет, даже если закон будет возвращен в Верховную Раду Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления. Законом предусматривается, что депутат, который вышел из фракции той политической силы, от которой он был избран, может лишиться мандата – по решению руководства этой партии или блока.

Как отметила пресс-служба Президента Украины, данный закон поступил на рассмотрение в Секретариат Президента 20 января. На процедуру рассмотрения закона главой государства законодательством предусмотрено 15 календарных дней. Следовательно, последняя дата для принятия Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО решения относительно данного закона - 5 февраля.