Украина отплатит России той же монетой

Украина будет руководствоваться принципом взаимности в миграционных вопросах в отношении российских граждан.

Об этом сообщил на пресс-конференции директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Борис БАЗИЛЕВСКИЙ.

«В отношении граждан России, которые будут прибывать в Украину, то в целом в дипломатической практике приняты принципы взаимности», - сказал он, добавив, что «Украина будет четко придерживаться тех договоренностей и того отношения к украинским гражданам и применять соответствующие шаги к гражданам Российской Федерации.

Как отметил Б.БАЗИЛЕВСКИЙ, на сегодняшний день украинская и российская стороны договорились найти, с учетом введения нового миграционного законодательства в России, политико-правовую формулу, которая бы отвечала духу обеспечения прав украинских граждан на территории Российской Федерации, а также прав российских граждан на территории Украины.

Он отметил, что в связи с этим Украина ожидает предложений с российской стороны, а также готовит свои собственные предложения и планирует на следующей неделе найти такую формулу.

Б.БАЗИЛЕВСКИЙ также сообщил, что по данным федеральной миграционной службы в 2006 году около 6 млн. граждан Украины въехали на территорию России, из них 4 млн. - въехали не с целью трудоустройства.

Он отметил, что около 144 тыс. граждан Украины официально работают в России и около 2 млн. работают нелегально.

Как сообщал УНИАН, с 15 января 2007 года в России вступили в силу новые правила принятия мигрантов на работу.

Ранее МИД Украины сообщал, что вступление в силу федеральных законов РФ “О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации” и “О внесении изменений в Федеральный закон “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации” не касается действующего порядка въезда и пребывания граждан Украины на территории РФ, если это пребывание не связано с трудоустройством.

В частности, согласно подписанному Протоколу о внесении изменений в Соглашене между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации „граждане государства одной Стороны на основе взаимности освобождаются от регистрации в компетентных органах по месту их пребывания на территории государства другой Стороны, если срок такого пребывания не превышает 90 дней с момента въезда на территорию государства этой Стороны, при наличии в них миграционной карточки с отметкой органов пограничного контроля, проставленной при въезде на территорию государства пребывания”.