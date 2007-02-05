Кинах проведет брифинг в УНИАН

6 февраля в 12-30 в УНИАН состоится брифинг председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, президента УСПП, председателя Федерации работодателей Украины Анатолия Кинаха на тему: «Национальная безопасность государства: внутренние и внешние факторы влияния. Инициативы. Предостережения. Прогнозы» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 279-74-80, 234-56-99. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.