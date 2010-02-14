Янукович обещает представить свою программу, когда приступит к работе

Новоизбранный президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает представить программу своей деятельности, как только приступит к обязанностям главы государства.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Интер в воскресенье вечером.

«У меня есть план, и я готов его выполнять», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что его главной целью является наведение порядка в стране.

Также он хочет выполнить обязательства, которые были им даны в ходе избирательной кампании, в том числе, по его словам, это касается социальных вопросов.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что для этого нужно обеспечить нормальную работу коалиции и правительства. Именно поэтому он предложил премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО подать в отставку.

«Это откроет путь для формирования новой власти», - отметил он.