Ферреро-Вальднер отменила свой визит в Киев
16:46, 05 февраля 2007Политика
1081
Еврокомиссар должна была прибыть завтра
|Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита Ферреро-Вальднер
Об этом УНИАН сообщила представитель Еврокомиссии Эмма УДВИН.
“Заседание состоится, но визит мадам ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР отменен”, - отметила она, добавив, что комиссар уже сегодня пропустила заседание Россия-Тройка ЕС в Москве, также из-за болезни.
В то же время, представитель ЕС не уточнила заболевание комиссара и возможность нового ее визита в Украину.
Как сообщал УНИАН, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР планировала посетить Украину 6-7 февраля с двухдневным визитом, на протяжении которого предусматривалось ее участие в заседании Украина-Тройка ЕС, встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и визит в Донецкую область.
[ назад
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter