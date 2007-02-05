Ферреро-Вальднер отменила свой визит в Киев

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита Ферреро-Вальднер

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР не будет принимать участие в заседании Украина-Тройка ЕС, запланированном на 6 февраля, из-за болезни.

Об этом УНИАН сообщила представитель Еврокомиссии Эмма УДВИН.

“Заседание состоится, но визит мадам ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР отменен”, - отметила она, добавив, что комиссар уже сегодня пропустила заседание Россия-Тройка ЕС в Москве, также из-за болезни.

В то же время, представитель ЕС не уточнила заболевание комиссара и возможность нового ее визита в Украину.

Как сообщал УНИАН, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР планировала посетить Украину 6-7 февраля с двухдневным визитом, на протяжении которого предусматривалось ее участие в заседании Украина-Тройка ЕС, встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и визит в Донецкую область.

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