Если парламент не поддержит Януковича - будет распущен

Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что если действующая Верховная Рада не сможет объединиться вокруг его программы, она будет распущена.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Все будет зависеть от переговорного процесса который, я думаю, начнется уже на следующей неделе. И эти переговоры покажут, способен ли этот парламент консолидироваться вокруг моей программы - это та программа, за которую проголосовало большинство избирателей Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Если у нас это получится, значит парламент будет функционировать, а если нет, будут досрочные выборы. Я буду открыт перед избирателями», - подчеркнул он.