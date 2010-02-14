ЦИК дала основания для обжалования

Центральная избирательная комиссия сегодняшним постановлением о результатах выборов Президента Украины дала основания для обжалования своих действий в суде.

Об этом после объявления официальных результатов выборов Президента Украины заявила заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧОРНАЯ, передает корреспондент УНИАН.

«К сожалению, Центральная избирательная комиссия - сегодняшним своим заседанием, в том числе - дала основания для судебного обжалования своих действий, а также бездеятельности», - отметила она.

Заместитель председателя ЦИК акцентировала на том, что не были рассмотрены жалобы, поданные в Центризбирком.

Также она заявила журналистам, что сейчас ведутся несколько судебных процессов относительно несоблюдения требований законодательства о выборах, решения которых могут повлиять на общие результаты.

«В частности, может измениться, как голосовая часть в количестве избирателей, которые отдали свои голоса за того, или иного кандидата, так и другие показатели относительно количества избирателей, принявших участие в голосование», - отметила Ж.УСЕНКО-ЧОРНАЯ.

В свою очередь, член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ считает, что результаты голосования являются точными, а он не комментирует мнения своих коллег.