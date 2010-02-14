Штаб Тимошенко будет считать незаконным протокол ЦИК

Штаб Юлии ТИМОШЕНКО будет считать незаконным протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов Президента Украины и обжалует его в суде.

Об этом заявил сегодня журналистам в Центризбиркоме уполномоченный представитель кандидата на пост Президента Украины Ю.ТИМОШЕНКО в ЦИК с правом совещательного голоса Владимир ПИЛИПЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

«Хочу сказать, что тот протокол об объявлении результатов выборов, который через 20 минут будет принят, по нашему глубокому убеждению является незаконным и не отвечает требованиям закона о выборах Президента Украины. Хочу отметить отдельно, что под стенограмму было заявлено о нерассмотренных судебных делах», - сказал В.ПИЛИПЕНКО.

Он сообщил, что в Киевском апелляционном суде сейчас находится 43 судебных дела, рассмотрение части которых назначено уже на понедельник. Он обратил отдельное внимание на то, что основанием для решения Верховного суда об отмене результатов выборов второго тура в 2004 году было именно то, что в судах не были рассмотрены судебные дела.

«Фактически сегодня мы это повторяем. Протокол составляется во время рассмотрения судами жалоб на протоколы окружных избирательных комиссий. Фактически, если такой протокол будет составлен, бесспорно, что мы его будем оспаривать в Высшем административном суде», - отметил В.ПИЛИПЕНКО.

Он сообщил, что иск будет подан после официального получения протокола ЦИК.