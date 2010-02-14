ЦИК отказалась рассматривать жалобы Тимошенко

Центральная избирательная комиссия отказала в удовлетворении жалоб ВО «Батькивщина» относительно пересчета голосов избирателей на ряде участков.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 10 членов Центральной избирательной комиссии, «против» - 4 и один - воздержался.

ЦИК мотивировала свое решение тем, что жалобы были поданы в Центральную избирательную комиссию позже установленного законом срока, когда эти жалобы могли подаваться.

Кроме того, на заседании обращалось внимание на то, что субъект представления этих жалоб - уполномоченное лицо политической партии ВО «Батькивщина» Марина ГАЙДАЙ – была проинформирована о рассмотрении этого вопроса на заседании ЦИК, но она на сегодняшнее заседание не явилась.

Среди членов ЦИК возникла дискуссия по поводу решения об отказе в удовлетворении жалоб “Батькивщины”.

Перед голосованием по этому вопросу член ЦИК Юлия ШВЕЦ сказала, что все, что происходит сегодня на заседании ЦИК, вне закона. «Это имитация рассмотрения жалоб», - заявила она. Ее поддержала заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

Как сообщалось, Всеукраинское объединение “Батькивщина” подало в ЦИК более 50 жалоб о нарушениях на ряде избирательных участков в день голосования 7 февраля.