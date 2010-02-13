Тимошенко: Янукович – не наш Президент

Кандидат в Президенты Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО будет не собирать майданы, а будет отстаивать результаты выборов исключительно законным путем.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в обращении к украинскому народу.

"Я не буду собирать майданы и не допущу публичных гражданских противостояний. Украине как никогда нужны стабильность и спокойствие. И именно поэтому мы будем действовать только правовымм путями и только в суде", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер уверена, что "ЯНУКОВИЧ – не наш Президент". "И как бы ни развивались дальше обстоятельства, он никогда не станет легитимно избранным Президентом Украины. Я остаюсь оптимистом и хочу верить в то, что для судей, которые будут рассматривать это дело, это будет делом чести и делом защиты законов и ваших прав", - прибавила она.

"И еще одно, что побуждает меня идти в суд. Даже еще до объявления окончательных результатов выборов ЯНУКОВИЧ сделал ряд резких антиукраинских заявлений, которые прямо противоречат украинским национальным интересам. И это только начало», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вопиющим фактом нечестности стало недавнее голосование Партии регионов против собственного законопроекта о повышении социальных стандартов, того самого, на чем строились все предвыборные пиар-технологии ЯНУКОВИЧА», - заявила она.

«Именно поэтому, я готова и способна бороться. Я хочу сказать вам, что буду делать все возможное, чтобы защитить вас, ваших детей и наше родное государство. И потому я прошу вашего понимания и поддержки на этом сложном пути. Я была и остаюсь с вами", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.