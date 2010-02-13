Тимошенко: я приняла единственно возможное решение

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что намерена оспаривать результаты президентских выборов в суде.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в обращении к украинскому народу.

"Завершился второй тур президентских выборов, и я хочу низко поклониться всем, кто поддержал меня в это сложное время своим доверием, любовью, своим голосом, работой в штабах и на участках, своей борьбой за достойную жизнь. Я также низко кланяюсь всем, кто в это трудное время молился за Украину и за нашу победу. И пусть у вас не будет никаких сомнений, что мы с вами победили!" - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, премьер считает, что ее оппоненты, как и в 2004 году, продемонстрировали свою неготовность избираться по честным демократическим правилам. "Они прекрасно осознавали, что не имеют шансов завоевать симпатии большинства людей законным путем. Мы не потеряли ни одного мгновения. Все эти дни и ночи, прошедшие со дня голосования, мы занимались тяжелой юридической работой. Мы собирали данные, свидетелей, обрабатывали документы, работали с юристами. И сегодня я могу твердо сказать вам, что выборы в Украине были сфальсифицированы. И это уже не политическая декларация, а четкая правовая оценка юристов", - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также привела пример о фальсификациях в Крыму. "Мы были шокированы тем, что на всех без исключения участках юридически установлены фальсификации от 3 до 8% в интересах В.ЯНУКОВИЧА. В целом же по Украине возможные объемы фальсификации составляют более одного миллиона голосов - по различным технологиям. Этих голосов вполне достаточно для нашей общей победы. Мое убеждение в том, что нужно бороться, подтверждают также и последние показания отдельных наблюдателей от ОБСЕ. Они выразили желание выступить в судах на нашей стороне с видеоматериалами, со своими оценками, что на выборах в Украине были системные фальсификации", - заявила она.

"Я понимаю, что вы устали от жестоких политических боев, и я вместе с вами также хочу стабильности и спокойствия в нашем государстве. Но если сегодня мы не защитим демократию, право вашего честного выбора, завтра мы проснемся в другой стране, где правят диктатура и беззаконие. Ради будущего нашей страны я прошу вас меня понять и поддержать. Это не только мое дело, это дело всех честных людей – защитить нашу свободу", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Имея все доказательства, я приняла единственно возможное решение – обжаловать результаты выборов в суде. Я буду на основании юридических аргументов защищать наше государство, ваш выбор. Я очень хорошо знаю, так как и вы, качество работы наших судов. Но в то же время моя ответственность перед вами, перед страной обязывает меня бороться за восстановление справедливости. Не пойти сегодня в суд - значит сдать Украину криминалитету без боя", - считает премьер.