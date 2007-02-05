Мороз обещает обойтись без демаршей

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ прогнозирует, что в четверг, 8 февраля, законопроект о внесении изменений в закон о Кабинете Министров будет принят в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

А.МОРОЗ отметил, что насколько ему известно, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не обращался в Конституционный Суд по поводу закона о Кабинете Министров Украины.

Он отметил, что сегодня в ходе встречи Президента Украины В.ЮЩЕНКО, премьер-министр В.ЯНУКОВИЧА и председателя ВР А.МОРОЗА была достигнута договоренность о создании рабочей группы при участии представителей правительства, парламента и Президента, которая будет заниматься наработкой изменений в закон о Кабинете Министров. Председатель ВР считает, что за основу будет взят законопроект, который на сегодня уже зарегистрирован в парламенте. А.МОРОЗ считает вполне вероятным, что в четверг депутаты примут этот законопроект в первом чтении.

Он отметил, что в зарегистрированном законопроекте нет спорных вопросов: относительно назначения премьер-министра, министров иностранных дел и обороны, а также контрассигнации.

По словам А.МОРОЗА, на сегодняшний день по этим вопросам есть представление в КС представителей фракции «Наша Украина», и он считает, что нецелесообразно было включать данные нормы в законопроект о внесении изменений в закон о Кабмине, потому что «сегодня демарши со стороны Верховной Рады были бы абсолютно некорректны». А.МОРОЗ подчеркнул, что в случае, если “нашеукраицы” готовы отозвать это представление, то «мы готовы эти нормы включить в проект изменений в закон о Кабмине».

Он отметил, что в такой ситуации эти вопросы могут быть рассмотрены в парламенте и приняты на этот счет решения.

Как сообщал УНИАН, закон о Кабинете Министров за подписью председателя парламента Александра МОРОЗА был опубликован 2 февраля в номерах парламентской газеты "Голос Украины" и газеты центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур`єр". Таким образом, закон официально вступил в силу.

2 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона “О внесении изменений в законы Украины “О Кабинете Министров Украины” и “О местных государственных администрациях””.

Авторами законопроекта являются народные депутаты Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов), Виталий ШИБКО (фракция СПУ) и Владимир ОПЛАЧКО (фракция КПУ).

Этот законопроект ВР планирует рассмотреть в четверг, 8 февраля.