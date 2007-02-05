Янукович встретится с делегацией Тройки ЕС

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 6 февраля в 11.00 встретится с делегацией Тройки министров иностранных дел ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, после встречи планируется общий подход к прессе В.ЯНУКОВИЧА и Тройки министров иностранных дел ЕС.

Место проведения: ул. Институтская, 7, клуб Кабинета Министров Украины.

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Как сообщал УНИАН, 6 февраля в Киеве состоится заседание Украина-Тройка ЕС, на котором фактически начнутся переговоры о Новом усиленном соглашении “Украина-ЕС”. В заседании примут участие председатель Совета министров ЕС, федеральный министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР, комиссар ЕС по вопросам внешних отношений Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА.