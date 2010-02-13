БЮТ подает в суд на ЦИК

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что иск в Высший административный суд Украины по поводу бездеятельности Центральной избирательной комиссии относительно фактов фальсификации будет готовить и сопровождать народный депутат, руководитель юридической службы БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

Об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил в эфире телеканала Интер.

"Он (Андрей ПОРТНОВ - УНИАН) готов сегодня готовить судебный иск, подписывать его и доказывать в судебных инстанциях", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В то же время руководитель штаба Ю.ТИМОШЕНКО не уточнил требований, которые будут в судебном иске. "Это несколько десятков страниц, и, поверьте, что в этом иске будут приведены конкретные факты нарушений – как системных, так и локальных на отдельных округах", – объяснил он.

"Сейчас мы оспариваем незаконный отказ Центральной избирательной комиссии, которая просто «давит» большинством, которое имеют там “регионы”, и сейчас мы (оспариваем) их бездеятельность и отказ в рассмотрении исков", – сообщил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля, А.ТУРЧИНОВ сообщил, что Блок Юлии Тимошенко обратится в Высший административный суд Украины, если ЦИК не будет рассматривать жалобы относительно нарушений во время второго тура выборов Президента.