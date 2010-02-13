И.о. министра внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что Януковичу и Тимошенко придется работать вместе.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Ю.ЛУЦЕНКО считает, что по результатам минувших выборов главы государства нет победителя и побежденного, поскольку оба кандидата набрали практически одинаковое количество голосов избирателей. «Сегодня должны констатировать, что и В.ЯНУКОВИЧ, и Ю.ТИМОШЕНКО являются основными политиками в Украине», - отметил он.

«Каждый из этих лидеров народных симпатий должен признать, что это страна их обоих, и они должны работать на страну. А если В.ЯНУКОВИЧ захочет освободить Ю.ТИМОШЕНКО (от должности премьер-министра), то это значит, что они на несколько месяцев уничтожат исполнительную вертикаль власти», - сказал он.

Вместе с тем Ю.ЛУЦЕНКО отвергает возможность заключения договоренностей между этими двумя политиками.

«Я не вижу, как В.ЯНУКОВИЧ будет договариваться с Ю.ТИМОШЕНКО, я не вижу как Ю.ТИМОШЕНКО будет договариваться с В.ЯНУКОВИЧЕМ, но их поддержало огромное количество украинцев. И нужно с этим смириться и работать на страну... То есть, один будет иметь право вето, а другой – продолжит работу в исполнительной власти», - пояснил он.