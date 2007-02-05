Морозу жалко тратить время на отставку

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ спокойно относится к инициативе фракции «Наша Украина» по сбору подписей с целью его отставки с должности председателя парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я спокойно на это все смотрю не потому, что это может быть неуспешным проектом, а потому, что я действительно спокойно к этому отношусь», - сказал А.МОРОЗ.

Он отметил, что каждый народный депутат имеет право инициировать рассмотрение вопроса об отставке председателя ВР. При этом он подчеркнул, что выступает за то, чтобы этот вопрос рассматривался парламентом. «Жаль только, на это время тратить», - сказал председатель ВР. Он также сказал, что проходил уже соответствующую процедуру, когда был председателем ВР одного из предыдущих созывов.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО сообщил, что «Наша Украина» начала сбор подписей за инициацию рассмотрения вопроса об отставке с должности председателя ВР А.МОРОЗА. В.КИРИЛЕНКО отметил, что такая инициатива фракции связана с неудовлетворительным исполнением А.МОРОЗОМ своих обязанностей. Народный депутат напомнил, что для инициации рассмотрения такого вопроса необходимо собрать 150 подписей парламентариев. «Я думаю, что вместе с БЮТ мы эти подписи обеспечим», - сказал он.