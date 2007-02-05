Янукович пошел на принцип

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что для него является принципиальным выполнение договоренностей, зафиксированных в Универсале национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам после завершения встречи в Секретариате Президента с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.

«Выполнение любых договоренностей на таком уровне является принципиальным. Но как подходить к толкованию положений Универсала – тут есть разные позиции. На уровне исполнителей иногда возникают вопросы, с которыми мы даже не можем согласиться внутри, например, процесса Кабинета министров», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также сообщил, что он «не всегда удовлетворен решениями отдельных исполнителей, которые работают по отдельным направлениям», но не уточнил, о ком именно идет речь. «Тоже самое можно сказать и о Секретариате Президента. Поэтому мы должны принципиально подходить и механизм сотрудничества между институциями – Президент, Кабинет министров, Верховная Рада – это должно быть постоянной опекой и премьер-министра, и председателя Верховной рады, и, безусловно, Президента”, – уверен он.

«Нужно, если есть ошибки, их своевременно учитывать. Постоянно встречаться, мониторить ситуацию и своевременно на нее реагировать, я бы даже сказал, предупреждать такие вопросы. Нужно работать и отвечать за свои действия – это главное и принципиальное, нести ответственность, так как это предусмотрено созданием новой системы власти», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады А.МОРОЗОМ и премьер-министром В.ЯНУКОВИЧЕМ В.ЮЩЕНКО подчеркнул необходимость выполнения договоренностей, заключенных между политическими силами. Сегодня, констатировал Президент, все они, начиная с Универсала национального единства, демонстративно игнорируются.