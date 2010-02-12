Луценко: в отличие от Жанны д'Арк, Юля так просто не сгорит

И.о. министра внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ победил на президентских выборах благодаря нынешнему главе государства Виктору ЮЩЕНКО и бездеятельности Генеральной прокуратуры, которая не реагировала на обращения о нарушениях.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что во время второго тура голосования на выборах Президента Украины органы внутренних дел направили в органы прокуратуры 381 материал о нарушении избирательного законодательства, однако наблюдательное ведомство отреагировало лишь на 7 случаев.

Таким образом, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, полученный В.ЯНУКОВИЧЕМ результат на выборах является «результатом полной бездеятельности органов прокуратуры».

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО считает, что В.ЯНУКОВИЧ победил благодаря В.ЮЩЕНКО, «который стопроцентно напоминает короля, пославшего на костер инквизиции Жанну Д’арк, которая сделала его королем». «Единственным отличием от того короля является то, что ни В.ЮЩЕНКО, ни В.ЯНУКОВИЧ, ни Владимир ЛИТВИН не учли, что Юля так просто не сгорит. Поэтому мы можем констатировать лишь тактическую победу В.ЯНУКОВИЧА, но антиукраинского реванша не будет», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время и.о. министра внутренних дел отметил, что если Высший административный суд Украины признает, что нарушения на выборах не могли сильно повлиять на результаты голосования, то каждому из этих двух политиков необходимо смириться со своим статус-кво. То есть, один будет иметь право вето, а другой – продолжит работу в исполнительной власти, объяснил он.