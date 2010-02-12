Частные мнения к протоколам ОИК на юге и востоке писали под копирку?

Частные мнения к протоколам окружных избирательных комиссий на юге и востоке Украины составлялись по шаблону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«Подавляющее большинство протоколов окружных комиссий юга и востока Украины подавались с частными мнениями членов окружных избирательных комиссий. Как правило, их было не больше, чем семь от одного из кандидатов в президенты Украины, который якобы ставил под сомнение результаты голосования», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, ЦИК изучила каждое такое особое мнение и сейчас можно констатировать, что «все они были написаны по одному и тому же шаблону, а смысл их можно обобщить таким образом: где-то что-то происходило, и вот этого чего-то было очень много».

М.ОХЕНДОВСКИЙ подчеркнул, что штаб одного из кандидатов на пост Президента Украины вынудил членов избирательных комиссий от этого кандидата подавать частные мнения даже в тех случаях, когда для этого не было оснований.

М.ОХЕНДОВСКИЙ продемонстрировал одно из подобных особых мнений к протоколу ОИК. По его словам, это особое мнение является заранее подготовленным текстом, где нужно было только вписать доверенным лицам кандидата номер округа, свою фамилию, имя, отчество, номер соответствующей избирательной комиссии и номер участка, на который он жалуется. «Текст был составлен заранее», - отметил М.ОХЕНДОВСКИЙ.