О чем Янукович договорился с Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отзовет обращение в Конституционный Суд по некоторым положениям закона о Кабмине, в случае достижения компромисса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью журналистам после завершения встречи с Президентом и председателем ВР в Секретариате Президента.

«Президент имеет право направлять любые обращения в Конституционный Суд и это его право. Условно есть около 8 статей действующего закона о Кабинете министров, по которым есть разные позиции, вокруг этих статей можно вести дискуссию и по некоторым из них Президент обратился в Конституционный Суд», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в ходе встречи достигнута договоренность о том, что спорные статьи будут обсуждаться на уровне специалистов и юристов, после чего они снова будут рассмотрены в узком кругу – Президент, премьер-министр и председатель ВР. В.ЯНУКОВИЧ уточнил, что речь идет о статьях закона, регулирующих назначение премьер-министра в парламенте, а также назначение министров иностранных дел и обороны.

«Если эти вопросы будут рассмотрены в парламенте и будут сняты разногласия, то Президент отзовет свое обращение в Конституционный Суд. Если они не будут рассмотрены в парламенте или будут приняты другие решения, которые не будут удовлетворять Президента, тогда процедура их рассмотрения будет происходить в приделах Конституционного Суда», - подчеркнул премьер-министр.

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что Президент не может признавать нелегитимным весь закон, если за него проголосовали 366 депутатов.

Как сообщал УНИАН, закон о Кабинете министров был опубликован 2 февраля в газетах "Голос України" и "Урядовий кур`єр". Под документом стоит подпись председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА, датированная 21 декабря 2006 года. Таким образом, закон официально вступил в силу.

В Секретариате Президента Украины 1 февраля заявили, что не будут признавать легитимность Закона «О Кабинете министров Украины» в случае его опубликования, и подготовили представление в Конституционный Суд со статусом первоочередного.

3 февраля Президент Украины В.ЮЩЕНКО сообщил журналистам, что еще не направил представления в Конституционный Суд о признании Закона «О Кабинете Министров Украины» не отвечающим Конституции.