Наша Украина начала сбор подписей за отставку Мороза

Фракция «Наша Украина» сегодня начала сбор подписей за инициацию рассмотрения вопроса об отставке с должности председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он заметил, что такая инициатива фракции связана с неудовлетворительным выполнением А.МОРОЗОМ своих обязанностей.

Народный депутат напомнил, что для инициации рассмотрения такого вопроса необходимо собрать 150 подписей парламентариев. «Я думаю, что вместе с БЮТ мы эти подписи обеспечим», - сказал он. При этом, по словам В.КИРИЛЕНКО, само рассмотрение данного вопроса в сессионном зале будет очень сложным. «Не думаю, что правящая коалиция будет в восторге от того, что этот вопрос может попасть в повестку дня», - сказал он.

Кроме того, лидер фракции «Наша Украина» сообщил, что на протяжении следующей сессии парламента его политическая сила будет контролировать деятельность Кабинета министров и всей коалиции. В частности, он отметил, что фракция «Наша Украина» будет выступать против рассмотрения тех проектов законов, которые ставят целью дальнейшую узурпацию власти со стороны антикризисной коалиции.

В частности, по его словам, это касается внесение изменений в Закон о Конституционном Суде, Совете национальной безопасности и обороны, а также законопроект о Президенте Украины.