Ющенко освободил от должности ровенского губернатора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Виктора МАТЧУКА от должности главы Ривненской областной государственной администрации.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В.МАТЧУК освобожден в связи с избранием его народным депутатом Украины.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия 1 февраля признала ривненского губернатора народным депутатом, избранным от фракции «Наша Украина - Народная самооборона», вместо Ивана Сподаренко, умершего в декабре прошлого года. Однако В.МАТЧУК после этого заявил в СМИ, что примет окончательное решение после второго тура президентских выборов.