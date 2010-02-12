Ющенко освободил от должности ровенского губернатора
12:30, 12 февраля 2010Политика
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Матчук получил мандат
|Виктор Матчук
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
В.МАТЧУК освобожден в связи с избранием его народным депутатом Украины.
Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия 1 февраля признала ривненского губернатора народным депутатом, избранным от фракции «Наша Украина - Народная самооборона», вместо Ивана Сподаренко, умершего в декабре прошлого года. Однако В.МАТЧУК после этого заявил в СМИ, что примет окончательное решение после второго тура президентских выборов.
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