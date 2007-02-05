БЮТ и Нашу Украину объединила угроза

Блок «Наша Украина» и Блок Юлии Тимошенко намерены сегодня провести совместное заседание политических советов по вопросам возможного сотрудничества в будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что демократическая оппозиция должна координировать в дальнейшем свои действия.

«Координация действий может иметь место и в дальнейшем, несмотря на то, что есть недоразумения между нашими фракциями», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он также отметил, что одним из вопросов, который будет рассматриваться во время заседания политсоветов, является заявление Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА о якобы намерении Украины сдать свою газотранспортную систему в концессию.

«Газотранспортная система касается всех фракций, а не только оппозиции», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Отвечая на вопрос, поступали ли “Нашей Украине” от представителей коалиции предложения относительно возможного сотрудничества в дальнейшем, В.КИРИЛЕНКО сказал, что в настоящее время такие предложения не поступали.

Кроме того, он отметил, что фракция «Наша Украина» не собирается участвовать в подобных переговорах. «Мы не собираемся возобновлять переговоры о создании широкой коалиции. Эта тема отошла в прошлое», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

В свою очередь, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в интервью журналистам сообщила, что совместное заседание политсоветов “Нашей Украины” и БЮТ состоится в 13.00.